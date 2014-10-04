Представители продуктовой программы ООН высоко оценили проднаборы от Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", продуктовый набор, направляемый в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова в города Донбасса и лагеря беженцев, является достаточно калорийным и позволяет питаться на протяжении 17 дней. Такую оценку дали специалисты Всемирной продуктовой программы ООН (WFP), сообщают в Гуманитарном штабе «Поможем».

Как отмечают представители WFP, общее содержание калорий в основном перечне продуктов составляет 2557, однако его еще стоит дополнить позициями, содержащими витамин А и солью. Кроме того, волонтеры получили рекомендацию с наступлением холодов повысить калорийность продуктовых пайков до 2600 калорий. В настоящее время люди в зоне АТО и вынужденные переселенцы получают 10-килограммовые пакеты, в которых находится сахар, чай, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, крупы, консервы, сгущенное молоко и печенье. Кроме того, набор дополнительно комплектуется спичками и свечами.

«Если рассчитывать рацион на 17 дней, то продуктовые наборы, которые доставляет Гуманитарный штаб, просто отличны. Только в них чуть больше жира, чем необходимо. Кроме того, важно добавить продукты, содержащие витамин А и йод», - отмечают представители WFP.

По состоянию на 3 октября в Донецкую и Луганскую области доставлено более 420 тысяч продуктовых наборов. Городские и районные территориальные центры социальной помощи получили от Гуманитарного штаба для распространения населению в Донецке – 195 тысяч и в Мариуполе – более 20 тысяч продуктовых наборов для самых незащищенных категорий.