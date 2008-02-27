Главврача Киевского роддома №6 уволят из-за смерти новорожденного

Главного врача роддома № 6 поручили освободить от должности. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Ирэна Кильчицкая. Причиной этому стала смерть новорожденного ребенка, сообщает Радіо Київ .

В роддом № 6 в начале января поступила беременная женщина, которая вынашивала тройню. Роды начались преждевременно. 8 февраля родилась тройня, а уже 14 февраля первый ребенок умер. Двое новорожденных находятся в настоящий момент в критическом состоянии.

Освобождают от должности главврача за то, что она не сообщила о родах в Управление здравоохранения. О прибытии женщины должны были сразу сообщить, чтобы специалисты могли обеспечить безопасные роды и сохранить детям жизни. Поэтому после служебного расследования главный врач освободит свое кресло. Кроме этого, Кильчицкая поручила поднять истории болезней всех детей с ДЦП или родовыми травмами, чьи родители обратились за помощью в горадминистрацию, и так же провести служебные расследования в этих роддомах.