Курение во время беременности провоцирует эклампсию

Курящая беременная женщина рискует заболеть эклампсией. Экламсия является причиной смерти сотни новорожденных детей. Беременные женщины, которые курят подвергают своих нерожденных детей большому риску.

Эксперты, которые исследовали курящих беременных женщин, утверждают, что если курящая женщина во время беременности перестает курить, риск эклампсии значительно снижается.

Возрастает риск среди курящих беременных женщин преждевременно родить. Возрастает также риск смертности беременных курящих женщин.

Медики считают, что должны проводиться беседы с беременными женщинами, сообщать им о риске, которому они подвергают себя и своего будущего ребенка.

Справка. Эклампсия - высшая стадия позднего токсикоза. Тяжелое состояние указывает на нарушение деятельности всех важнейших систем и органов. Самый значительный симптом - судороги мускулатуры тела, сопровождающиеся потерей сознания (кома).

Эклампсия, как правило, возникает в моменты родов, реже после и во время беременности. Чаще встречается у первородящих, особенно пожилых, а также у женщин, отягощенных заболеваниями печени, почек, сердечно-сосудистой, нейроэндокринной и других систем.

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