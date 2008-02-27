У раздражительных людей раны заживают медленнее

Сотрудники Государственного Университета Огайо в результате эксперимента с участием 98 добровольцев пришли к выводу, что неспособность контролировать отрицательные эмоции увеличивает время заживления ран Испытуемые, которым на левую руку наносились стандартные раны одинакового размера, заполняли соответствующие тесты-анкеты и измеряли уровень «гормона стресса» кортизола. Наблюдение за заживлением проводилось в течение 8 суток.

Как выяснилось, у раздражительных людей раны заживали значительно медленнее по сравнению с теми, кто обладал более спокойным характером. Форма, в которой проявлялись отрицательные эмоции (скрытая или открытая) никак не влияла на скорость восстановительных процессов. По мнению авторов исследования, замедленное заживление ран может быть связано с повышенным уровнем гормона кортизола.

Полученные данные подтверждаются результатами предыдущих исследований. В частности, некоторое время назад было установлено, что на скорость восстановления поврежденных в результате травм тканей могут влиять такие факторы, как семейные ссоры, или уход за страдающим слабоумием родственником.

Аргументы и факты