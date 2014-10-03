Погибший в Донецке сотрудник Красного Креста приехал в Украину 6 недель тому назад

Погибший 2 октября в Донецке сотрудник Красного Креста Лоран Дюпаскье работал на организацию более 5-ти лет и приехал в Украину около шести недель тому назад, сообщает пресс-служба организации.

"Мы глибоко шокированы этой трагической потерей", - сказал операционный директор Международного Комитета Красного Креста Доминик Стилхарт, назвав нарушением международного законодательства обстрел жилых кварталов.

Погибшему гражданину Швейцарии Дюпаскье было 38 лет. Ранее он работал в Пакистане, Йемене, Гаити, Египте, Папуа-Новой Гвинее.

По данным организации, в Донецке работали 20 ее сотрудников, среди которых пять иностранцев. "Все остальные работники МККК сейчас в безопасности", - отметила пресс-служба и напомнила, что организация работала в Украине с начала кризиса.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Донецкого городского совета, в Донецке 2 октября в результате обстрела боевиками погиб от осколочных ранений сотрудник Международного Комитета Красного Креста, а также пострадали 5 мирных жителей.