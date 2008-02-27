Ежегодно в мире регистрируется 2 млрд случаев пищевых отравлений

В Варшаве под эгидой ВОЗ проходит семинар по эпидемическому надзору за заболеваниями, связанными с пищевым отравлением.

В Варшаве под эгидой Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начал работу семинар по эпидемическому надзору за заболеваниями, связанными с употреблением некачественных продуктов питания, сообщает центр новостей ООН.

Ежегодно в мире регистрируется примерно два миллиарда случаев заболеваний пищевого происхождения. Значительная часть из них связана с нарушениями стандартов безопасности продуктов питания. Это отрицательно сказывается не только на здоровье людей, но и на продовольственной безопасности стран в целом.

В 1996 году в Римской декларации Всемирного продовольственного саммита представители государств подтвердили право каждого человека на доступ к безопасным пищевым продуктам.

В семинаре в Варшаве, который продлится до 29 февраля, принимают участие представители 18 стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Особое внимание в его работе будет уделено вопросам своевременного выявления инфекций и их предотвращения.

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