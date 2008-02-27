Растет количество больных устойчивой формой туберкулеза

Каждый год в мире появляется почти полмиллиона больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. Это примерно пять процентов от числа всех новых случаев заболевания туберкулезом.

Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подготовленном на основе информации, собранной в период с 2002 по 2006 год в 81 стране мира.

Ежегодно в мире регистрируется девять миллионов новых случаев заболевания туберкулезом, от которого в год умирают 1,5 миллиона человек. Особой опасности подвергаются лица, заболевшие туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. Такая его форма широко распространена в постсоветских государствах и в Китае.

Авторы доклада обращают внимание на то, что хроническим больным, у которых развивается туберкулез с лекарственной устойчивостью, не помогают традиционные лекарства. Лечение одного больного обычной формой туберкулеза в течение шести месяцев обходится примерно в 10 долларов, туберкулезного больного с множественной лекарственной устойчивостью, — в 100 раз дороже.

Непродуманное лечение и нехватка или отсутствие лекарственных препаратов являются главными причинами быстрого распространения этого заболевания.

Самая высокая доля больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью обнаружена в Баку. Там лечению обычными методами не поддаются 22% всех новых случаев заболевания. В Молдове их доля составляет 19%, в Украине — 16 %, в Томской области и столице Узбекистана Ташкенте — по 15%.

Авторы доклада обращают внимание на то, что 13 лет назад список стран с самыми высокими уровнями заболевания туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возглавляли Эстония и Латвия. Сегодня, благодаря усилиям, подкрепленным необходимыми финансовыми ресурсами, ситуация в этих государствах стабилизировалась и число случаев таких заболеваний пошло на спад.

Эксперты ВОЗ обращают внимание на опасное сочетание инфекции туберкулеза и ВИЧ. Вирус иммунодефицита способствует увеличению количества больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. Так в Украине и в Латвии уровень заболевания такой формой туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных вдвое выше, чем среди лиц с туберкулезом, но без СПИДа.

В докладе ВОЗ содержится призыв к международному сообществу и правительствам, в частности, принять дополнительные меры и увеличить ресурсы с целью предупреждения распространения туберкулеза с лекарственной устойчивостью.

Для успешной борьбы с этим заболеванием в странах с низким и средним уровнем доходов только в этом году необходимо выделить почти пять миллиардов долларов. Пока больные и врачи могут рассчитывать только на половину этой суммы.

ООН