Даниил в 5 месяцев потерял 85% слуха

В 5-месячном возрасте Даниил Аврамчук внезапно начал терять слух. По заключению врачей, на сегодня потеряно 85% слуха. У мальчика осталось только 15% слуха. Чтобы Даниил снова услышал звуки, ему необходимо установить сверхмощные слуховые аппараты. На это необходимо 30 000 грн. Для молодых родителей Даниила это неподъемная сумма. Поможем собрать необходимую сумму на слуховые аппараты для этого мальчика из Ровно.

Реквизиты, по которым можно перечислять средства для Даниила Сергеевича Аврамчука:

Карточка Приватбанка: 5577 2127 1509 8490, на имя Линь Ольга Николаевна (мать мальчика).

Счет в Укрэксимбанке: МФО 333539, ОКПО (идентификационный код получателя) 3223507661 счет 2620 5000 1153 73, на имя Аврамчук Ольга Николаевна (мать мальчика).

Номер телефона матери Даниила: 098-42-00-888, 097-893-26-78.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ:

РАСЧЕТ СРЕДСТВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДАНИИЛУ СВЕРХМОЩНОГО СЛУХОВОГО АППАРАТА: