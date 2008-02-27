Создана эффективная альтернатива антибиотикам

Наконец-то ученые создали альтернативу вредным для нашего организма антибиотикам. Исследователи Университета городка Чапел-Хилл в северной Каролине предложили абсолютно новый безмедикаментозный метод борьбы с бактериями. В основу нового лекарства легли природные стимуляторы.

Автор исследования Марк Шоенфиш разработал уникальный наноразмерный каркас, который состоит из кварца и нагружен окисью азота. Ученые давно знали о антимикробных свойствах азота, однако проблема состояла в доставке молекулы к бактериальным клеткам. Разработанный исследователями каркас смог решить эту сложность.

Кроме кварцевого каркаса лаборатория Марка Шоенфиша разработала специальные антибактериальные покрытия, которые можно будет использовать в биологических имплантатах.

Другие исследователи создали антибиотик, который за 1 прием убивает болезнетворные бактерии, вследствие чего пациент идет на поправку. Единоразовый прием лекарства за весь период лечения – это настоящий прорыв в медицине. Многие медики очень рады созданию подобного лекарства.

"Появление данного препарата сводит к минимуму возможность погрешностей в лечении по вине недисциплинированных пациентов, что до недавнего времени чаще всего становилось причиной неэффективности многодневных курсов антибактериальной терапии", – считает Валерий Свистушкин, профессор кафедры болезней уха, горла и носа MMA им. И. М. Сеченова. Таким образом, такая удобная форма приема лекарств, намного облегчит курс лечения. Однако, какова стоимость этой чудо-таблетки, пока неизвестно.

Не так давно ученые создали еще одно ноу-хау. Ими была разработана так называемая живая вода, которая, по их мнению, убивает болезнетворные организмы и способна ускорять процесс заживления ран. Такую "сверхокисленную" воду создали ученые одной из калифорнийских компаний.

По результатам одного из проведенных экспериментов среди людей, страдающих диабетическими язвами на нижних конечностях, применение этой воды дало превосходные результаты. Как оказалось, вместо обычных 55 дней заживления ран у пациентов употреблявших эту воду язвы затянулись на 12 дней быстрее.

Сверхокисленная вода получила название Microcyn. Она производится очень просто. Специальное оборудование пропускает очищенную воду через полупроницаемую солевую мембрану. К тому же эта жидкость насыщается активными ионами, электрически заряженными молекулами, которые разрушают стенки клеток свободно живущих бактерий. Ткани человеческого организма при этом остаются в безопасности. Вода уничтожает лишь те клетки, которые она способна со всех сторон окружить.

utro.ua