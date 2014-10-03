Лутковская призывает разработать нормативную базу по защите прав детей-сирот в условиях АТО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская призывает Кабинет министров разработать нормативную базу по защите прав детей-сирот в условиях проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмана, соответствующее обращение она направила премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

Лутковская отметила, что сегодня не обеспечиваются права детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, которые временно вывезены на оздоровление за пределы зоны проведения АТО, из-за неурегулированности процедуры устройства их в семьи граждан Украины не по месту первичного учета.

Кроме того, из-за событий на востоке страны существует риск значительного увеличения семей с детьми и детей, попадающих в сложные жизненные обстоятельства, и как следствие – рост социального сиротства.

«В 2014 году парламентом, правительством Украины, Министерством социальной политики, как центральным органом исполнительной власти, к полномочиям которого относятся вопросы защиты прав детей, не принят ни один нормативный акт, направленный на обеспечение и защиту прав детей. Действующие нормативно-правовые акты в сфере охраны детства рассчитаны на мирное время и не всегда срабатывают в условиях проведения АТО», – говорится в письме уполномоченного по правам человека.

Впервые с момента принятия Закона Украины «Об Общегосударственной программе «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2016 года» в 2014 году правительством не утвержден План мер, направленный на выполнение указанного закона.

В своем обращении Лутковская подчеркнула необходимость дать поручение Министерству социальной политики принять меры по нормативному урегулированию вопросов, связанных с реализацией прав детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, из числа тех, которые были вывезены из зоны АТО, на воспитание в семье.

Также, по мнению омбудсмана, существует необходимость заслушать на заседании правительства вопрос о состоянии соблюдения прав ребенка в Украине, а также усилить работу по предотвращению распространения социального сиротства.