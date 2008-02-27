Антидепрессанты помогают в единичных случаях

Ученые из университета Халла (Hull University) опубликовали данные новых клинических исследований, согласно которым новое поколение антидепрессантов эффективно лишь в единичных случаях.

Результаты последних исследований показывают, что положительный эффект популярных препаратов у пациентов с депрессией – как умеренной, так и более тяжелой - не превосходил эффект от приема плацебо (неактивного вещества).

Польза от антидепрессантов наблюдалась лишь у пациентов с крайне тяжелой формой депрессии, сообщил руководитель исследования Ирвинг Кирш. Исходя из этого, большинству пациентов с депрессией назначать антидепрессанты нецелесообразно, подчеркнул ученый.

Согласно статистике, около 40 миллионов жителей планеты принимают антидепрессант Прозак, который имеет к тому же ряд побочных эффектов. В частности, антидепрессанты могут повышать риск самоубийств у подростков, показали исследования.

Корреспондент.net