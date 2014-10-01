И.о. министра здравоохранения назначили Лазоришинца

13:35, 01 октября 2014
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Правительство возложило исполнение обязанностей министра здравоохранения на руководителя аппарата министерства Василия Лазоришинца

Фото: УНИАН

 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы правительства Ольга Лаппо.

«Правительство приняло решение об отстранении Олега Мусия от исполнения обязанностей министра здравоохранения и уволила первого заместителя министра Руслана Салютина, – сказала Лаппо. - Исполнение обязанностей министра возложено на руководителя аппарата Василия Лазоришинца».

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Ранее глава правительства предложил отстранить министра здравоохранения Мусия от исполнения обязанностей в связи с неудовлетворительным состоянием выполнения программы закупки лекарств.

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