И.о. министра здравоохранения назначили Лазоришинца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы правительства Ольга Лаппо.

«Правительство приняло решение об отстранении Олега Мусия от исполнения обязанностей министра здравоохранения и уволила первого заместителя министра Руслана Салютина, – сказала Лаппо. - Исполнение обязанностей министра возложено на руководителя аппарата Василия Лазоришинца».

Читайте такжеЯценюк предлагает отстранить Мусия от исполнения обязанностей министра здравоохранения

Ранее глава правительства предложил отстранить министра здравоохранения Мусия от исполнения обязанностей в связи с неудовлетворительным состоянием выполнения программы закупки лекарств.