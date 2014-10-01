В Украине нет специалистов по посттравматическим синдромам — Глузман

В Украине квалифицированных специалистов, умеющих работать с данной проблемой, практически нет.

Об этом заявил президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман во время пресс-конференции «Усыновление детей Донбасса в условиях непризнанной войны».

«В Украине не готовили специалистов — врачей, психологов, педагогов, к работе с посттравматическим синдромом. Кроме того, я очень боюсь психиатризации данной проблемы. Ведь, как правило, люди с таким синдромом нуждаются в психологической поддержке, а не в размещении в психиатрической больнице или принудительном медикаментозном лечении психических расстройств», — отметил психиатр.

По его словам, сейчас в Украине пытаются обучить требуемых специалистов, но преподавание ведется по советским учебникам.

«Перевод учебной литературы по психологии много времени не займет, однако старый преподавательский состав предпочитает опираться на устаревшие догмы. Например, учат по книгам Макаренко — героя эпохи Сталина и презентуют его как великого педагога», — отметил Глузман, подчеркнув, что оказывать психологическую помощь на волонтерских началах берутся псевдопсихологи, "которые, скорее, навредят, чем помогут пациенту".

«Сейчас и дети, и взрослые, пострадавшие в зоне АТО, нуждаются в поддержке психологов и социальных работников. Если же им эту помощь вовремя не оказать, то через несколько лет будущей проблемой, с которой столкнется отечественная психиатрия, станет повальный алкоголизм», — отметил Глузман.

Руководитель направления «Эвакуация» Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова и программы «Сиротству-нет» фонда Дарья Касьянова сообщила, что штаб уже начал работу над новым проектом, призванным как раз устранить недостаток квалификации у украинских психологов.

«На данный момент мы ведем переговоры с различными международными организациями, например, ЮНИСЕФ, о том, чтобы они помогли в обучении отечественных психологов. Также мы хотим привезти в Украину специалистов, которые оказывали психологическую помощь детям и их родителям после трагедии в Беслане, а также израильских врачей», — сказала Касьянова.

По ее мнению, психологи, умеющие работать с посттравматическим синдромом, будут востребованы в Украине, как минимум, в ближайшие два года.