Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова продолжает помогать больницам Донецка



Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова продолжает помогать ключевым медицинским учреждениям Донецка оборудованием и препаратами.

Как сообщили УНИАН в Кризисном информационном центре Гуманитарного штаба «Поможем», необходимые медикаменты получили Областная травматологическая больница, Региональный центр охраны матери и ребенка, хирургическое отделение Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, а также Ожоговый центр Эмиля Фисталя. Среди препаратов на общую сумму более 500 тысяч гривен - растворы для внутривенного вливания, кровезамещающие препараты, антибиотики, препараты для выхаживания недоношенных детей, спецпитание для новорожденных.

Юрий Родин, заведующий хирургическим отделением ИНВХ им. В.К. Гусака: «С началом военных действий в городе ситуация ухудшилась. В части помещений института из-за взрывов вылетели окна. Нет препаратов. В городе ничего нет – даже физрастрвор купить невозможно. И спасибо Гуманитарному штабу при фонде Ахметова за оказываемую помощь - мы смогли возобновить работу отделения. У меня уже была очередь на операции на три месяца вперед: сам как-то договаривался, чтобы этих пациентов принимали мои знакомые в Запорожье и Харькове. Сегодня же у нас в хирургическом отделении лежит 28 человек, это, конечно, значительно меньше, чем в мирное время и все же. До этого их было 5-10.

Например, на сегодня запланировано несколько операций: двое мирных граждан попали к нам с осколочными ранениями. Парень с осколочным ранение шеи, а маленький осколочек, который мы даже не сразу заметили, вошел внутрь и разорвал трахею. И поступила пожилая женщина 41 года рождения с ранением ягодицы. Сейчас много поступает мирных людей, война идет активная. Плюс к этому обычные пациенты, например, с тромбозом. Поэтому отдельное спасибо Штабу за медикаменты. Всех и не перечислишь, так как они поступали в три этапа».

Ранее Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова уже доставил первую партию медицинских препаратов, помимо указанных учреждений, в Донецкое областное территориальное медицинское объединение, а также обеспечил необходимым оборудованием и генераторами ИНВХ им. Гусака и Областную травматологическую больницу на общую сумму более 1 млн. 500 тыс. грн.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.