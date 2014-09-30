О чем молятся дети в оккупированных городах Донбасса

Ответственность каждого родителя заключается в том, чтобы, в первую очередь, защитить своих детей, уверен пастор церкви «Добрая весть», отец-усыновитель, волонтер и организатор эвакуации из Донбасса Петр Дудник. На пресс-конференции «Усыновление детей Донбасса в условиях непризнанной войны», он подчеркнул, из Славянска волонтеры, в первую очередь, старались вывезти мам с детьми.

По словам Дудника, совместно с Гуманитарным штабом «Поможем» при фонде Рината Ахметова волонтеры эвакуировали 3,5 тыс. человек, в том числе и детей.

"Некоторые родители до последнего не хотели эвакуироваться. Но когда услышали, как их дети перед сном молятся о том, что они не хотят умирать и хотят завтра утром проснуться, то принимали решение покинуть город... Проблема сиротства в Украине нарастает. Много примеров, когда дети лишаются одного из родителей, а тем более обоих. Вот, например, одна из историй: мама погибла в Славянске в результате обстрелов, отец — в ополчении, а в городе никому не нужными остались пятеро детей. Но забрать их никто не может, так как отец сказал, что этого его дети», — отметил Дудник.

Руководитель направления «Эвакуация» Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова и программы «Сиротству-нет» фонда Дарья Касьянова подчеркнула, что в последнее время появилась позитивная тенденция - украинцы стали чаще усыновлять детей-сирот.

«Если сравнить показатели усыновления в рамках нашей программы по состоянию на 31 августа, то увидим, что в прошлом году за этот период новые семьи обрело 1170 детей, а в этом — 1390. Большинство приемных родителей проживают в Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской и Полтавской областях. И если раньше кто-то могут упрекнуть будущих родителей в том, что они забирают ребенка из-за социальных выгод, то сегодня так уже не скажешь. Будущие родители готовы самостоятельно вывозить детей из зоны АТО и понимают, что в ближайшее время не могут рассчитывать ни на какие выплаты со стороны государства», — сказала Касьянова.

В то же время она акцентировала на проблеме относительно получения детьми статуса сироты.

«К сожалению, без этого статуса, согласно украинскому законодательству, усыновить ребенка невозможно. В то же время у большинства их них нет даже свидетельств о рождении, а получить свидетельство о смерти их родителей просто нереально: на оккупированных территориях ничего не работает, а на свободных — ничего не готовы делать без целой кипы документов. А без документов непризнанного сироту без проблем принимают только в интернат», — отметила Касьянова.