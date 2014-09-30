Маршруты эвакуации из зоны АТО на завтра

30 сентября Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова организует эвакуацию из зоны АТО по семи маршрутам:

Донецкая область:

ДЕБАЛЬЦЕВО – ИЗЮМ

Сбор в 7:00 возле магазина АТБ

ЕНАКИЕВО – ИЗЮМ

Сбор в 7:00 возле магазина «Фокстрот»

ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА – КРАСНОАРМЕЙСК

Сбор в 7:00 возле Универмага

ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ – КРАСНОАРМЕЙСК

Сбор в 7:30-8:00 возле Церкви

Луганская область:

ЛУГАНСК – ЧУГУЕВО – ХАРЬКОВ

Сбор с 11:00 до 12:00 возле центрального входа в ЖД вокзал, автовокзал

АЛЧЕВСК – ХАРЬКОВ

Сбор с 13:30 до 14:30 на автостанция в центре рынка, возле кафе "СТОПка"

БРЯНКА – ХАРЬКОВ

Сбор с 12:30 до 13:30 за поликлиникой возле СТО (красное двухэтажное здание)

Выезд организовывается только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров. Кроме массовой эвакуации, проводятся также адресные выезды интернатов, инвалидов и других незащищенных категорий граждан.

Чтобы записаться на выезд или уточнить, состоится ли эвакуация по данному маршруту, звоните по телефону горячей линии 0800 509 001 или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua