Маршруты эвакуации из зоны АТО на завтра
30 сентября Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова организует эвакуацию из зоны АТО по семи маршрутам:
Донецкая область:
ДЕБАЛЬЦЕВО – ИЗЮМ
Сбор в 7:00 возле магазина АТБ
ЕНАКИЕВО – ИЗЮМ
Сбор в 7:00 возле магазина «Фокстрот»
ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА – КРАСНОАРМЕЙСК
Сбор в 7:00 возле Универмага
ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ – КРАСНОАРМЕЙСК
Сбор в 7:30-8:00 возле Церкви
Луганская область:
ЛУГАНСК – ЧУГУЕВО – ХАРЬКОВ
Сбор с 11:00 до 12:00 возле центрального входа в ЖД вокзал, автовокзал
АЛЧЕВСК – ХАРЬКОВ
Сбор с 13:30 до 14:30 на автостанция в центре рынка, возле кафе "СТОПка"
БРЯНКА – ХАРЬКОВ
Сбор с 12:30 до 13:30 за поликлиникой возле СТО (красное двухэтажное здание)
Выезд организовывается только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров. Кроме массовой эвакуации, проводятся также адресные выезды интернатов, инвалидов и других незащищенных категорий граждан.
Чтобы записаться на выезд или уточнить, состоится ли эвакуация по данному маршруту, звоните по телефону горячей линии 0800 509 001 или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua