Международная команда пластических хирургов готова безвозмездно оперировать раненных бойцов

Об этом хирург высшей категории, национальный секретарь Международной ассоциации эстетических пластических хирургов (ISAPS) Павел Денищук заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Он проинформировал, что на международном съезде пластических хирургов, который проходил две недели тому назад в Рио-де-Жанейро, обсуждался вопрос предоставления помощи в «горячих» точках мира.

«Мы предварительно договорились, что группа опытных хирургов готова приехать в Украину, если мы подготовим таких больных в одном из госпиталей. Мы пригласим этих специалистов, и они прибудут и окажут квалифицированную помощь пациентам, которые нуждаются в реконструктивном, пластическом вмешательстве. Как только мы будем иметь разрешение, - потому что все это должно быть организовано на государственном уровне, и будет набрана группа пациентов, которые нуждаются в коррекции, - будут проведены переговоры со специалистами», - сказал хирург.

Он отметил, что во время событий на Майдане и боевых действий на востоке Украины многие молодые люди получили ранения в лицо.

«Обычно, люди с такими ранениями не знают, как ухаживать за рубцами. Особенно актуален такой уход в летний период, когда рубцы нужно прятать (от солнечного облучения). От огрубения рубцов спасало бы элементарное - прятать их от солнца. Эта банальная рекомендация специалистов давала бы намного лучшие результаты и шансы на быстрое заживление рубцов», - отметил Денищук.

Хирург подчеркнул, что раненым необходима консультативная помощь и консервативная помощь специалистов по пластической хирургии.

«За рубцами нужен уход, нужно их лечить, а через полгода можно корректировать. Людям с ранениями обязательно следует уже сейчас обращаться к пластическим хирургам в клиники, где окажут такую помощь. В частности, коллектив клиники, в которой я работаю, единодушно решил консультировать людей, которые пострадали в результате трагических событий на Майдане и в результате боевых действий в зоне АТО. Пациентов, которые имеют свежие рубцы, мы не можем брать «на пластику». Рубец должен «созреть», быть в том состоянии, когда мы можем делать пластику», - подчеркнул Денищук.