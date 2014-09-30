5 табу, чего нельзя делать перед сном

Знакома ситуация, когда утром ты пугаешься собственного отражения в зеркале? А чтобы этого никогда не повторилось, ты обязана знать 5 железных табу, чего нельзя делать перед сном, пишет Единственная.

1. Мыть волосы перед сном и ложиться спать с влажными волосами. При соприкосновении с подушкой, влажные волосы истончаются и становятся ломкими. Также не советуем расчесывать мокрые волосы расческой, лучше всего использовать профессиональную массажную щетку. Лучше всего мыть волосы за час до выхода на улицу – и прическа сохранится, и волосы не пострадают!

2. Пить алкогольные напитки. Даже одной порции безобидного коктейля перед сном хватит для того, чтобы с утра твоя кожа была безжизненной и вялой. Если уж выпила бокал вина или мохито, обязательно следует налить себе стакан чистой негазированной воды или сделать зеленый чай.

3. Есть соленое. Такие продукты на ужин обезвоживают организм, поэтому могут приводить к отекам под глазами. Съела соленый огурец? После трапезы выпей несколько стаканов воды или чай.

4. Ложиться спать с хвостом или косой. Избавься от привычки стягивать волосы в хвост и т.д., это нарушает кровообращение в коже головы, и твои волосы начнут выпадать. Спи с распущенными волосами – пускай они тоже отдохнут!

5. Наносить на ночь толстый слой крема. Всего должно быть в меру – и ночного крема тоже. Если ты нанесла слишком плотный слой крема, утром можешь увидеть в зеркале мордашку Винни Пуха после визита к пчелам.