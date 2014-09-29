Власти Украины будут прилагать максимум усилий для преодоления эпидемии СПИДа - вице-премьер

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом вице-премьер-министр Украины Александр Сыч заявил во время встречи высокого уровня в рамках 69-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по интенсификации действий с целью преодоления эпидемии СПИДа до 2030 года. В мероприятии также приняли участие президенты Швейцарии и Ганы Джон Дидье Буркхальтер и Драмани Магама, представители правительства США и др.

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«Благодаря совместным усилиям государства, общественных организаций и отдельных доноров в течение последнего десятилетия мы достигли положительных показателей по борьбе со СПИДом: удалось уменьшить почти вдвое распространение ВИЧ-инфекции среди наркозависимых, в семь раз - вероятность передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и увеличить в 20 раз объемы охвата антиретровирусной терапией инфицированных», - отметил Сыч.

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что сегодня перед Украинским государством в борьбе с ВИЧ/СПИДом появились новые вызовы в связи с увеличением количества внутренне перемещенных ВИЧ-инфицированных из Донецкого и Луганского регионов, поскольку сегодня Донбасс является одним из наиболее пораженных эпидемией СПИД регионов страны.

«Обеспечение целей по остановке эпидемии до 2030 года в условиях изменения приоритетов, экономических и финансовых условий в Украине, а также военной угрозы со стороны России сегодня заставляет нас искать пути более эффективного и результативного инвестирования государственных и донорских средств в развитие системы здравоохранения и обеспечение услугами по тестированию, профилактике и лечению людей группы риска и лиц, у которых уже выявлена ВИЧ-инфекция», - сказал чиновник.

«Мы должны разработать стратегию перехода от внешнего финансирования к национальной поддержке с участием частных и общественных структур, осуществляющих активную политику по борьбе с ВИЧ-инфекцией», - отметил Сыч.

В рамках встречи чиновник также представил мировому сообществу Общегосударственную целевую социальную программу противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014-2018 годы, которая направлена на обеспечение услугами профилактики, лечения и ухода, необходимыми для преодоления эпидемии СПИДа, наиболее уязвимые группы населения государства.