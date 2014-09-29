Время рассмотрения жалоб на госзакупки лекарств сокращено до 10 дней

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Светлана Мороз на брифинге в понедельник.

"Мы, понимая всю важность закупок лекарственных средств, стараемся максимально сократить срок рассмотрения жалоб. ... Мы назначаем дату рассмотрения жалобы через 8-10 дней после ее поступления в орган", - сообщила Мороз.

По ее словам, в АМКУ с начала года поступило 118 жалоб, касающихся нарушений заказчиком проведения процедур госзакупок лекарств и изделий медицинского назначения, из них 31 жалоба касалась действий Министерства здравоохранения.

"Не все жалобы затрагивают действия Министерства здравоохранения. Из тех, что к нам поступило, 19 жалоб было рассмотрено: 9 – получили отказ, 4 – удовлетворены частично, по 6 жалобам прекращено рассмотрение", - сказала Мороз, добавив, что 12 жалоб на действия Минздрава в сфере госзакупок лекарств находятся на рассмотрении комитета.

По словам Мороз, АМКУ старается рассматривать жалобы в максимально сжатые сроки, однако процесс замедляется из-за действий заказчиков госзакупок, которые не предоставляют комитету в указанный срок необходимые документы.

Также Мороз сообщила, что по результатам рассмотрения жалоб на дискриминационные требования, предусмотренные в документации конкурсных торгов, было выявлено нарушение в виде установления условий (технических, качественных и количественных), которым отвечает продукция только одного производителя. Кроме того, по данным АМКУ, часто заказчик не предоставляет информацию о необходимом количестве товара, что не позволяет участникам подготовить свое предложение конкурсных торгов. Также АМКУ зафиксировал необоснованное объединение не связанных между собой товаров в один лот, из-за чего в конкурсе могут участвовать только субъекты хозяйствования, которые могут предложить весь спектр товаров.

По статистическим данным Антимонопольного комитета, по состоянию на 1 сентября этого года в комитет поступило всего 595 жалоб на действия заказчиков при проведении госзакупок. Органом обжалования было принято более 1 тыс. решений, в частности, об отказе в обжаловании – 160, об удовлетворении жалобы полностью или частично – 245, о возврате без рассмотрения – 15, о прекращении рассмотрения – 122. Кроме того, АМКУ обязал отменить процедуру конкурсных торгов в 87 случаях, внести изменения в документацию – в 136 случаях.

Как сообщал УНИАН, ранее Минздрав сообщил, что тендеры на закупку лекарств за бюджетные средства задерживаются из-за низкого качества тендерной документации и жалоб участников торгов в Антимонопольный комитет. Кроме того, в Минздраве отметили, что фармкомпании не проявили большой заинтересованности в участии в торгах.

Также ранее фармацевтическая компания «Валартин Фарма» выступила против проверок законности регистрации ее лекарств Министерством здравоохранения, считая, что таким образом ведомство пытается не допустить компанию к участию в госзакупках препаратов для больных вирусными гепатитами.