Медицинские журналы против недобросовестных клинических испытаний

В общей редакционной статье одиннадцать медицинских журналов выступили с заявлением для исследователей и фирм, в котором призвали ученых и фармацевтические фирмы соответствующим образом регистрировать исследования, для того чтобы избежать публикации недобросовестной информации.

Отныне ряд журналов (в том числе Британский медицинский журнал – BMJ) договорились не публиковать такие незарегистрированные исследования.

По мнению издателей, это поможет избежать блокирования публикации работ, в которых содержатся данные неблагоприятные для спонсоров.

Ниже приводим список журналов и электронных изданий, которые подписали «антилоббистский» пакт: New England Journal of Medicine New Zealand Medical Journal Norwegian Medical Journal The Lancet JAMA MEDLINE The Annals of Internal Medicine Croatian Medical Journal Dutch Journal of Medicine Journal of Danish Medical Association Medical Journal of Australia.

К сожалению, в последнее время увеличилось количество лоббистских работ, которые отстаивают мнения благоприятные для производителей лекарственных препаратов, что мешает врачам принимать адекватные клинические решения.

В качестве примера приводятся скрываемые данные о том, что некоторые обычные в психиатрической практике антидепрессанты могут «подтолкнуть» подростков к суициду. В частности известна фирма GlaxoSmithKline «не афишировала» такие данные относительно антидепрессанта Paxil.

В Европе планируется создание специального web-сайта, где планируется освещать результаты клинических испытаний медикаментов, которые заслуживают внимание докторов и пациентов.

www.rusmedicalgroup.ru