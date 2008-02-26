Опрос: Какие врачи самые страшные?

Вы боитесь ходить к врачу? А к какому больше всего?

Канадские социологи провели недавно опрос на эту тему, в котором участвовало около 1000 человек разных возрастов и профессий.

Безусловным рекордсменом по количеству страхов и негативных эмоций оказался, естественно, стоматолог.

Второе место, несмотря на то, что в опросе участвовало равное количество мужчин и женщин, занял гинеколог.

На третьем оказался вполне безобидный окулист (неужели в Канаде так много людей с плохим зрением?).

На четвертом – грозный хирург, на пятом – онколог (странно, что только на пятом).

Шестое место заняли невропатологи и психоневрологи и, наконец, седьмое – дерматологи и венерологи.

Но что самое любопытное, во время этого опроса респондентам был задан и другой вопрос: "Если бы вы стали врачом, то какую профессию вы бы выбрали?". Так вот и в этом опросе на первом месте оказался все тот же страшный стоматолог! Парадокс!

medicus.ru