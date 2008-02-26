Украина и Польша не решили вопрос с медицинским обеспечением

До конца февраля Украина и Польша согласуют проект соглашения о малом приграничном движении. Об этом на брифинге сообщил спикер МИД Украины Василий Кирилич, передает for-ua.com.

Он отметил, что проект данного соглашения уже готов, «но польская и украинская стороны не могут прийти к согласию лишь по одному пункту – статье 13». По словам Кирилича, эта статья предусматривает порядок неотложного медицинского обеспечения населения, которое проживает возле границы. «Украинская сторона предлагает средства на медицинское обеспечение этого населения выделять из бюджетных средств, но в Польше действует схема обязательного медицинского страхования», – проинформировал он.

Спикер также сообщил, что окончательное согласование соглашения состоится в конце февраля этого года во время визита делегации МИД Украины в Варшаву. «Вопрос подписания этого соглашения – это вопрос времени», - заверил Кирилич.