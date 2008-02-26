В Киеве задержали врача-взяточника

Прокуратурой Дарницкого района города Киева по материалам ОГ СБЭП ГУМВС Украины в городе возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение взятки) относительно заведующего хирургическим отделением одной из поликлиник города.

По предварительным данным, задержанный требовал 1,5 тысячи гривен взятки от местного жителя за выдачу ему листа неработоспособности. Правоохранители задержали врача во время получения части взятки в сумме 500 грн.

Об этом сообщил представитель правоохранительных органов, пожелавший остаться неизвестным.

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