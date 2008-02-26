Врачам предоставят право отказаться от оказания медицинской помощи

В Беларуси на весенней сессии депутаты Палаты представителей во втором чтении рассмотрят проект закона "О здравоохранении". Об этом на коллегии Минздрава сообщил председатель комиссии по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи ПП НС Олег Величко.

Комментируя положения проекта, О.Величко заметил, что он закрепляет "право на доступное медицинское обслуживание, которое обеспечивается предоставлением бесплатной медицинской помощи". Проект закона предполагает увеличение объемов бесплатной медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения, пишет БелаПАН.

По мнению депутата, принятие таких норм закона особенно актуально сейчас, когда "в обществе существует некоторое напряжение" после вступления в силу закона об упорядочении льгот.

В проекте, по словам депутата, указывается на недопустимость бесконтрольного замещения бесплатной медицины платными услугами, впервые определяется понятие платных медицинских услуг и порядок их оказания. Кроме того, предусматривается закрепление такой нормы, как питание родителя, который ухаживает за ребенком до трех лет при его лечении в стационарном учреждении.

Законопроект закрепляет право лечащего врача отказаться от оказания медицинской помощи, оговорены также условия, при которых это возможно. Одновременно прописано, как в таком случае пациент может получить альтернативную медпомощь.

Новая редакция закона сохраняет также норму, закрепляющую право работников здравоохранения на страхование профессиональной ошибки, в результате которой причинен вред здоровью или жизни пациента, не связанный с халатным выполнением своих обязанностей.