За 50 лет смертельных болезней стало в 4 раза больше

Международная команда ученых зафиксировала резкое распространение смертельно опасных болезней во всем мире. За прошедшие 50 лет смертельных болезней на Земле стало в четыре раза больше. Приблизительно 60% вирусов передались людям от животных.

В ходе исследования эксперты Университета Колумбии и Center for International Earth Science Information Network (CIESIN, США) проанализировали 335 болезней, появившихся в 1940-2004 годах, и сопоставили результаты обзора с популяционной плотностью и биологической вариативностью дикой природы на планете.

Смертельные болезни четко делят страны по признаку благосостояния. Например, в отсталых странах самой серьезной угрозой для их жителей эксперты видят новые инфекции. В развитых странах наибольшую опасность представляют патогенные вирусы, стойкие к антибиотикам, и новые заболевания, появившиеся в результате употребления химически обработанных пищевых продуктов.

Исследователи отмечают, что старые инфекции быстро перемещаются в новые регионы и вызывают эпидемии. Пандемия СПИДа, предположительно берущая свое начало из контакта человека с шимпанзе, привела к более чем 65 млн случаев инфицирования. А недавние вспышки атипичной пневмонии, переносчиками которой являлись китайские летучие мыши, обошлись мировым службам здравоохранения в 100 млрд долларов.

"Горячими точками" инфекционных эпидемий специалисты считают африканские страны района Сахары, Индию и Китай. В меньшей степени опасные заболевания развиваются в Европе и Южной Америке.

Тенденция роста рисков смертельных заболеваний связана прежде всего с ростом плотности населения и несовершенной методикой защиты человеческого организма от болезнетворных бактерий, предупреждают эксперты Зоологического общества Лондона. Если срочно не заняться разработкой возможных терапий и профилактикой новых болезней, говорят биологи, будет упущено время. И тогда очень скоро сферу действия патогенных вирусных вариантов невозможно будет контролировать. Последствия в этом случае будут ужасны.

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