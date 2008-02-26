Минеральная вода поможет сбросить лишний вес

Минеральную воду в качестве лечебного и профилактического средства используют уже более двух тысячелетий. Ее употребление всегда было взаимосвязано с эффективной лечебной диетотерапией.

К сожалению, сегодня очень трудно найти такие натуральные напитки. Большинство так называемых лечебных вод наполнены пищевыми красителями и ароматизаторами в виде эссенций синтетических душистых веществ. Диетологи не считают такие напитки полезными для здоровья. Бытует также мнение, что сладкая газированная вода может стать причиной ожирения, и, как следствие, вызвать ряд заболеваний.

Специалисты также отметили, что эффект от питьевого лечения минералкой зависит не только от правильного выбора воды, но и от правил ее приема, температуры и прочих факторов. Поэтому лечение следует проводить только по назначению врача, в строгом соответствии с его указаниями. В случае отсутствия назначенной врачом минеральной воды ее можно заменить другой, близкой к ней по химическому составу и действию, обязательно соблюдая предписанный врачом порядок ее приема.

Например, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также хроническом гастрите с повышенной кислотностью лечащий врач может порекомендовать гидрокарбонатные натриевые воды (их называют также щелочными): боржоми, например, а также гидрокарбонатные сульфатные воды.

Курс лечения щелочными водами способствует восстановлению физиологических механизмов, а также ускоряет эвакуацию пищи из желудка, оказывает противовоспалительное действие. При этом питье щелочных минеральных вод рекомендуется начинать с небольших количеств в теплом виде.

К тому же, минеральные воды улучшают микроциркуляцию крови в желудке, печени, кишечнике, стимулируют выделение гастрина, желчи, а также панкреатическую секрецию. Их применение уменьшает тканевую гипоксию.

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