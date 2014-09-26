Президента Порошенко просят ограничить в Украине рекламу алкоголя

Житомирский горсовет просит президента Украины ограничить рекламу алкоголя.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое обращение к президенту Украины Петру Порошенко сегодня проголосовали большинство депутатов Житомирского городского совета, присутствующих на втором пленарном заседании 39-й сессии 6 созыва.

В обращении отмечается, что в трудное для Украины время украинцев уничтожает не только внешний враг, но и внутренний – это активная пропаганда и не контролируемая продажа алкоголя и пива.

«По данным Всемирной организации здравоохранения Украина занимает первое место в мире среди подросткового и молодежного алкоголизма, 40% наших молодых людей страдают алкоголизмом, около 90% из них именно пивные алкоголики. По статистике 40% ребят и 26% девушек в возрасте до 10 лет уже познали вкус алкоголя, в возрасте до 13 лет - таких уже оказалось почти 75%. 91% девушек и ребят в возрасте 15–16 лет имеют опыт употребления алкоголя, 63% – опыт курения табака, еще 14% – «попробовали» марихуану. Наиболее распространенным как среди парней так и среди девушек является употребление пива (соответственно 70% и 56,5%)»,- отмечают депутаты.

Поэтому они просят ограничить в Украине с 8.00 до 22.00 рекламу, в том числе спонсорство, алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива на телевидении, радио и в интернете.

Также депутаты просят президента вернуть уголовную ответственность за самогоноварение и за реализацию незаконно изготовленной продукции.

В обращении отмечается, что продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива должна осуществляться исключительно в специализированных магазинах или специализированных отделах.

Обращение также содержит просьбу поднять разрешительный возраст потребления алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива с 18 до 21 года.