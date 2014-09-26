На Донбасс отправилась очередная помощь в рамках Гуманитарного рейса

Следующая колонна машин планируется на субботу, 27 сентября. Всего за два дня грузовики доставят 100 тыс. продуктовых наборов с самым необходимым – маслом, мукой, крупами, консервами, сахаром, печеньем, сгущенным молоком, свечами и спичками.

Гуманитарную помощь, которая прибывает традиционно в Мариуполь, на месте разгружают и расфасовывают волонтеры предприятий ММК Ильича и «Азовстали». Большинство продуктов, которые будут доставлены 26-27 сентября, Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова направит в зону АТО, в частности, порядка 80% груза уйдет в Донецк, Дебальцево, Зугрэс, где самая сложная гуманитарная ситуация. Согласно данным социологического исследования (август 2014) в зоне АТО потребность в гуманитарной помощи испытывают 76,6% населения. Для 74,9% основной помощью являются продукты питания.

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Оставшиеся 20% груза получат вынужденные переселенцы в Мариуполе, где самая высокая концентрация внутренне перемещенных людей – более 6 тысяч человек.

Остальные города Донецкой и Луганской области продолжают получать помощь, которая была доставлена ранее на Донбасс в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова. На сегодня, волонтерами Гуманитарного штаба роздано уже более 250 тыс. продуктовых наборов.

Напоминаем, что для оказания помощи людям на Донбассе Ринат Ахметов принял решение открыть Гуманитарный Рейс и дал поручение Гуманитарному штабу «Поможем» при своем благотворительном фонде доставить в зону конфликта не менее 10 тыс. тонн гуманитарной помощи. По разным данным, на Донбассе потребность в гуманитарной помощи испытывают от 1 до 3 миллионов человек.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.