Медсестра Виктория Белькова: благодаря помощи штабу "Поможем" я вернулась к жизни

Виктория Белькова из Первомайска Луганской области – именно из таких людей: трудится медсестрой и всю свою взрослую жизнь помогает тем, кому больно. Ведь кому как не ей знать, что такое недуги и физические страдания. Виктории было пять, когда ей поставили диагноз: диабет. Вот уже три десятка лет женщина является инсулинозависимой. К тому же, из-за болезни угрозе подвергаются сосуды, почки; начало падать зрение. И все-таки она каждый день садилась в маршрутку и отправлялась на работу в другой город – Артемовск Донецкой области. Так было до недавних пор, пока на Донбасс не пришла война…

Под обстрелами было страшно. Страшно садиться в маршрутку, думая о том, что поездка может оказаться последней. Страшно жить в оккупированном городе, понимая, что в какой-то момент рискуешь не получить крайне необходимую медицинскую помощь, и если что – скорая не приедет, не доберется… Чтобы продолжать работать, Виктория Белькова переехала к знакомым в Артемовск. И тут ей наступил срок ложиться в больницу: раз в полгода диабетики должны проходить непременное плановое клиническое обследование. В Луганск ехать было невозможно, поэтому Виктория связалась с Институтом эндокринологии имени Комисаренко. Киевские врачи согласились принять и госпитализировать ее.

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Все складывалось как надо, вот только оставалась одна существенная проблема: лекарства нужно было оплатить самой. Зарплата медсестры плюс помощь от государства в 990 гривен, которые из-за тяжелой обстановки невозможно было получить в Первомайске – вот и все доходы Виктории.

– Поверьте, это правда – для меня сумма была просто неподъемная. И инсулин, и профилактические препараты для сосудов – все это невероятно дорогое, – вздыхает женщина.

Некоторое время она была в отчаянии – но скоро вспомнила из собственного медицинского опыта: на Донбассе есть благотворительная организация, которая не словом, но делом помогает людям.

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– Я тогда уже была на обследовании в Киеве. Мой врач, по результатам лабораторных анализов, составил список необходимых препаратов, – рассказывает Виктория. – Я подала электронную заявку и отправила ее в Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Ахметова. Там никто и ничего не затягивал – могу сказать, все было достаточно оперативно: мне пришла помощь на закупку лекарств. Благодаря чему в Киеве я смогла пройти и диагностику, и лечение. Особенно мне помог один препарат, из по-настоящему дорогих, который я вообще не могла себе позволить. Я просто не знаю, как выразить благодарность людям из Фонда.

18 сентября Викторию Белькову выписали. Сейчас она уже в Артемовске – снова на рабочем месте и снова помогает своим пациентам. Виктория признается, что хотела бы когда-то выучиться на врача или психолога – так или иначе, продолжать лечить. А еще этой сильной духом женщине мечтается о том, что война уйдет из родного Первомайска: можно будет вернуться – мирно жить, мирно трудиться и помогать мирным людям, чтобы круговорот добра не закончился никогда.

Ольга Пащенко