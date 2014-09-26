В Украине создадут межведомственный учет всех раненых в зоне АТО

10:07, 26 сентября 2014
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В Украине создадут межведомственный реестр всех раненых - военных и гражданских, пострадавших в зоне проведения антитеррористической операции, с целью их дальнейшего сопровождения и определения потребностей в реабилитации

Раненый во время АТО десантник Антон Воленко в Военно-медицинском клиническом центре

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, об этом шла речь во время заседания постоянно действующего штаба Минздрава Украины по вопросам организации медицинского обеспечения в условиях чрезвычайных ситуаций. В заседании штаба приняли участи представители Министерства обороны, МВД, Национальной гвардии Украины, СБУ, Госпогранслужби, Государственной СЭС, Гослекслужбы, медицинской службы штаба национального сопротивления «Майдан», волонтеры и другие.

Заместитель министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец заявил, что государство на уровне правительства сейчас получает значительное количество предложений от зарубежных стран о готовности взять на лечение или реабилитацию пострадавших из зоны АТО.

«Все ведомства должны сформировать списки пациентов, которые нуждаются в лечении за рубежом. И здесь главное - не забыть о тех военных, которые уже прошли лечение в госпиталях, комиссованы и находятся дома. Они не должны быть оставлены один на один со своими проблемами», - отметил Лазоришинец.

Обсуждая вопрос лечения за рубежом, участники заседания подчеркнули, что медицинские службы разных ведомств столкнулись с рядом организационных проблем в контексте юридического оформления документов для выезда за границу и вопросами способности тех или иных иностранных клиник вылечить раненых, ведь есть случаи, когда израсходованные существенные средства на лечение за рубежом не давали позитивного результата.

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