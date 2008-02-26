Что такое папилломавирус?

Вирус папилломы человека (ВПЧ), что дословно означает «вирус, вызывающий доброкачественную опухоль эпителиального происхождения в виде сосочка» - папиллома (papilloma: лат. papilla сосок и греч. -oma – опухоль).

В связи с бурным развитием современных методов лабораторной диагностики, на данный момент найдено порядка 100 типов (штаммов) папилломавируса человека. Также просто они и классифицируются: ВПЧ-1, ВПЧ-2, ВПЧ-3, …, - 45, … - 58 и т.д., либо (что чаще можно увидеть на бланке результатов анализов, сделанных с помощью импортного лабораторного оборудования): HPV-1, HPV-2, HPV-3, … и т.д.

Выявляется папилломавирус у человека с помощью метода полимеразной цепной реакции («анализ ПЦР»). Суть данной методики заключается в значительном увеличении концентрации определённого генетического материала (в данном случае – вируса папилломы человека) в биологическом материале, например, во образце ткани бородавки.

Попав в организм, вирус ведёт себя по-разному:

1. Латентное течение папилломавирусной инфекции проходит без каких-либо изменений на коже и других клинических проявлений. Существуют штаммы папилломавирусов, которые никак себя не проявляют в организме человека в течение всей его жизни.

2. Второй вариант, в принципе, схож с первым по поведению вируса, однако при этом организм реагирует на его присутствие в клетках и принимает попытки «ограничить» дальнейшее распространение папилломавируса. Это достигается за счёт компенсаторного разрастания клеток базального слоя кожи, в результате чего создаётся своеобразный «саркофаг» из клеток. Как вы наверное догадались, это образование называется «бородавка», либо «кондилома».

3. В третьем, самом неблагоприятном случае, интеграция вируса в геном приводит к перерождению клеток, дисплазии поражённого участка ткани, или даже раку (наиболее частое место расположения данного процесса – шейка матки).

Как правило, от момента инфицирования до появления папилломы (будь то бородавка или кондилома) проходит от нескольких недель до 9-10 месяцев. Кондиломы часто появляются на слизистых в месте микротрещин половых органов.

Обычные бородавки на коже не имеют тенденции к озлокачествлению, в то время как кондиломы урогенитальной области и папилломы шейки матки имеют высокий риск к преобразованию в злокачественную опухоль. Связано это с тем, что существуют неонкогенные (обычные бородавки представлены в основном только ими) и онкогенные типы вирусов папилломы человека:

Неонкогенные папилломавирусы - HPV 1,2,3,5

Онкогенные папилломавирусы низкого онкогенного риска - в основном HPV 6,11,42,43,44, 54, 61, 70, 72, 81

Онкогенные папилломавирусы среднего онкогенного риска в основном HPV 26, 53, 66

Онкогенные папилломавирусы высокого онкогенного риска HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68

Папиллому могут вызвать как один вирус, так и их комбинация. Клиническая картина (т.е. проявление заболевания) зависит от места возникновения. Локализация на коже обычно не приводит ни к каким проявлениям, за исключением косметического дефекта. Появление кондиломы в уретре или дыхательных путях приводит, соответственно, к затруднениям мочеиспускания или нарушениям дыхания.