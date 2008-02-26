Аспирин опасен для зубов

Постоянный прием аспирина как болеутоляющего средства может привести к необходимости длительного лечения у зубного врача. Ученые со стоматологического факультета Университета Мериленда в Балтиморе рассказали о двух интересных случаях, когда у пациентов, долгое время разжевывавших таблетки аспирина, разрушались зубы.

В первом случае речь идет о 52-летней женщине, которая обратились к врачам в связи с сильной болью в височно-нижнечелюстном суставе. Она не была у стоматолога 10 лет, а в течение последних двух лет ежедневно принимала от четырех до восьми таблеток аспирина из-за головных болей. Как правило, она не глотала таблетку, а разжевывала ее.

После осмотра выяснилось, что все ее зубы нуждаются в длительном лечении, но характер поражения показался стоматологам необычным. Как стало понятно после расспросов, больше всего были повреждены те поверхности, с которыми соприкасался аспирин, который пациентка разжевывала и держала во рту до полного растворения.

Второй случай произошел с 42-летним мужчиной, который в течение двух последних лет ежедневно принимал аспирин (в среднем по шесть таблеток) или парацетамол от головной боли. Как и в первом случае, он не глотал таблетки, а разжевывал их. Осмотр ротовой полости также показал значительное повреждение эмали и дентина в местах, где они соприкасались с аспирином.

"Аспирин может оказывать серьезное разрушающее действие как на твердые, так и на мягкие ткани зуба, - заявили авторы исследования, которые рассказали о своих наблюдениях на страницах Journal of the American Dental Association. – Стоматологи должны говорить своим пациентам и другим врачам об опасности разрушения зубов при жевании аспирина".

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