В Тернополе растет количество больных гриппом

В Тернополе карантин в школах продлили до 29 февраля включительно. Как сообщила корреспонденту УНИАН заведующая эпидемиологическим отделом городской санэпидемстанции Богдана КОЗЯР, чрезвычайная противоэпидемическая комиссия приняла решение, что дети пойдут на занятия в понедельник, 3 марта.

По словам Б.КОЗЯР, в городе продолжает расти количество больных острыми респираторными заболеваниями. “Когда мы продолжали ограничительные мероприятия в учебных заведениях 20 февраля, количество больных составляло 123 на 10 тысяч населения, а в настоящее время - 125,2. Но количество больных детей существенно уменьшились - с 748 до 218”, - сообщила Б.КОЗЯР. При этом она заметила, что случаи гриппа среди больных единичные.

Как сообщал УНИАН, занятия в школах и детсадах в Тернополе прекратили 11 февраля из-за роста заболеваемости среди детей.

В прошлом году в тернопольских школах карантин прекратили 12 февраля. А в школе дети пошли после 8 марта.