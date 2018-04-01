Гуманитарный штаб «Поможем» обеспечивает Донбасс лекарствами, аптечками и медоборудованием

Как сообщила УНИАН пресс-служба Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", согласно данным базового замера, который Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова проводил в августе с целью выявления основных потребностей жителей Донбасса, 49,9% людей, которые находятся в зоне проведения АТО, говорят о потребности в медикаментах. Также потребность в лекарствах отмечают 16,5% жителей остальных населенных пунктов Донецкой области – там, где не было военных действий, а также на освобожденных территориях.

«Еще до создания Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова, фонд всячески помогал не только в эвакуации людей, но и медицинской помощью - беременным женщинам, старикам, диабетикам, тем, кто нуждается в гемодиализе. Но потребности настолько велики, что закрывать их нужно постоянно и системно – лекарствами, оборудованием, аптечками, продуктами питания для пациентов и врачей. Гуманитарный штаб получает информацию от департамента здравоохранения Донецкой ОГА, от партнерских клиник и врачей. К сожалению, централизованной поставки медикаментов нет, и в аптеках города они практически отсутствуют. Мы всегда уточняем запрос больницы, сколько пациентов находится на стационарном лечении, какие остатки медикаментов. Затем изучаем возможности закупки и поставки, прорабатываем логистику. Всё с той целью, чтобы пациенты больниц, люди, которые нуждаются в медицинской помощи, в лекарствах, в питании, имели доступ к ним в этих непростых условиях», - рассказывает Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова.

Так, по состоянию на сегодня, Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова закупил медикаменты для отделения онкогематологии и в хирургическое отделение Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, Донецкого областного территориального медицинского объединения (больница Калинина), для Областной травматологической больницы на общую сумму 1 миллион 200 тыс. гривен. В ближайшее время планируются поставки медикаментов для Донецкого регионального центра охраны материнства и детства, Областной детской клинической больницы, Центральной городской клинической больницы, Центральной городской больницы Харцызска, а также дополнительные поставки в ИНВХ Гусака, больницу Калинина, Областную травматологическую больницу на сумму около 2 миллионов гривен.

Помимо медикаментов, Гуманитарный штаб помогает лечебным учреждениям с оборудованием. Для ИНВХ им. Гусака закуплено хирургическое и анестезиологическое оборудование, оборудование для реконструктивных операций при ожогах (инструментарий, аспираторы медицинские, дефибриллятор, оборудование для лечения ожогов, оборудование для операционных). Также запланирована закупка инструментария для Центральной городской больницы Харцызска. Для обеспечения беспрерывной жизнедеятельности в условиях нестабильной подачи электроэнергии Перинатального центра и Областной клинической травматологической больницы Штаб приобрел и установил в этих учреждениях генераторы.

Проф., д.мед.н., генеральный директор Донецкого регионального центра охраны материнства и детства Владимир Чайка: «Сейчас у нас в центре лежит около 150 женщин. Вчера Гуманитарный штаб при фонде Ахметова привез питание на два месяца для них. Также получили электростанцию, за что очень благодарны Гуманитарному штабу. Мы давно хотели такую станцию, потому что перебои с электричеством бывают всегда. А особенно сейчас, когда отключается свет, а ты оперируешь, это невозможно делать при свечах. Да, бывало и такое. Несколько дней врачи вынуждены были принимать роды в подвалах, в бомбоубежищах».

Отдельное направление деятельности Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Ахметова – это обеспечение медикаментами частных лиц. По словам Риммы Филь, ежедневно в программу «Адресная помощь» штаба через горячую линию поступают до 50 обращений в день с просьбой помочь в лечении. «Также инфо поступает от волонтеров, которые доставляют продуктовые наборы на дом, - сообщает Римма Филь. - Далее принимается решение об оказании помощи. В силу очень большого количества ежедневных обращений мы привлекли в качестве дополнительного инструмента Донбасскую фармацевтическую компанию, которая готова помогать на местах лекарствами наиболее нуждающимся людям со сложными диагнозами. Конечно мы понимаем, что в силу непростой обстановки в регионе, не каждая аптека работает и сможет обслужить заявителя, и возможно не все требуемые лекарства есть в наличии, но мы сегодня стараемся предпринять любые шаги, чтобы помочь населению».

Также Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова продолжает помогать людям с диабетом, которые нуждаются в инсулине. Информацию о потребности по препаратам инсулина Штаб собрал от департамента здравоохранения области, от главного эндокринолога и эндокринологов Донецка, Краматорска и Мариуполя. Информация также поступает на горячую линию Штаба. Так, с 15 августа по 24 сентября поступило около 60 заявок, в основном, из Донецка, Мариуполя, Краматорска, Славянска, Волновахи, Иловайска, Новоазовска, Макеевки, Енакиево и др. населенных пунктов.

На сегодняшний день гуманитарный штаб закупил и поставил в Донецкий регион около 15 тыс. флаконов с препаратами инсулина на сумму около 1 млн. 400 тыс. грн., что покроет около 40% от общей потребности области. В конце октября в область будет доставлена вторая партия препарата в объеме около 20 тыс. флаконов на сумму около 1 млн. 800 тыс. грн.

Частным лицам Гуманитарный штаб обеспечивает также аптечки с самыми необходимыми медикаментами для каждой категории: для матери и ребенка, для старшей возрастной группы и для бомбоубежищ.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» создан при Фонде Рината Ахметова для объединения усилий фонда и всех бизнесов Группы СКМ, а также ФК «Шахтер» по оказанию помощи людям, пострадавшим в зоне военных действий. Гуманитарный штаб занимается вопросами эвакуации из зоны проведения АТО детей, в том числе детей-сирот, многодетных матерей, инвалидов, пожилых людей, а также размещает, при необходимости, переселенцев на базах, в санаториях и лагерях, оказывает гуманитарную и адресную помощь.

При Штабе работает горячая линия - единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua.

Звонки на номер 0 800 50 9001 бесплатны со всех телефонов. Горячая линия работает круглосуточно.

Больше информации о Гуманитарном штабе: http://www.fdu.org.ua/help/vostok

Кризисный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

+38 044 502 52 12