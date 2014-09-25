Родственники пропавших без вести в зоне АТО смогут бесплатно сделать ДНК-анализ

Вскоре родственники пропавших без вести в зоне проведения антитеррористической операции смогут бесплатно сделать ДНК-анализ. Для этого будут задействованы все аккредитованные лаборатории МВД во всех областных центрах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила советник президента Ольга Богомолец.

Она рассказала, что завтра состоится совещание у президента, на котором будет подписан протокол о сотрудничестве между министерствами и ведомствами. После этого граждане, которые разыскивают своих близких, пропавших без вести в зоне АТО, смогут сдать на ДНК-анализ свои биологические материалы для поиска своих близких.

Богомолец рассказала, что на сегодняшний день уже есть более 100 заявлений об идентификации, а в зоне АТО было найдено 1400 неопознанных тел.

Богомолец также рассказала о процедуре сдачи ДНК-анализа.

Пострадавшие должны обратиться в райотделы милиции по месту жительства с заявлением о том, что их близкий или родственник пропал без вести.

После этого через некоторое время таким гражданам должно прийти сообщение о том, куда и в какое время они должны прибыть для сдачи ДНК-анализа.

Богомолец также подчеркнула, что для людей, которые разыскивают своих близких в зоне АТО, все анализы будут бесплатными.