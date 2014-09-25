Канадский профессор передал Львовской детской больнице нейроэндоскоп стоимостью $86 тыс

Канадский профессор доктор медицинских наук профессор Джеймс Рутка передал Львовской детской клинической больнице нейроэндоскоп фирмы «Карл Шторц» стоимостью 86 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, узнал о проблеме через сайт больницы, приехал сюда, ознакомился с работой врачей этого отделения и принял решение, совместно с канадской общиной помогать украинским нейрохирургам.

"Переданный нам нейроэндоскоп позволяет минимизировать травматизм при выполнении операций на головном мозге, сокращает сроки операции и послеоперационного периода, что очень важно для детей», - рассказал начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб.

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Нейронендоскоп - прибор, сочетающий в себе возможность обзора различных внутримозговых полостей с помощью волоконной оптики и работы в глубине мозга, с помощью различных инструментов-насадок без трепанации черепа с лечебной и диагностической целью. Нейроэндоскопы идеальны для работы в желудочках мозга, заполненных прозрачной спиномозковою жидкостью. В этих условиях эндоскоп позволяет хирургу видеть мельчайшие анатомические детали и безопасно оперировать. Эндоскопия также используется для лечения внутримозговых арахноидальных кист, удаление мозговых кровоизлияний