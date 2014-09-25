Угроза лихорадки Эбола приблизилась к Украине

У побережья Одессы находится судно "Western Copenhagen", у члена экипажа которого подозревают смертоносный вирус.

Из-за угрозы заражения, сухогруз не пускают в украинские порты. До этого ему запретили заходить в мальтийский порт Валлетта.

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Одному из моряков судна, которое направлялось под флагом Гонконга с гвинейского порта в Украину, стало плохо. Капитан связался с портовой службой Мальты, и выяснилось, что симптомы заболевания моряка такие, как у лихорадки Эбола - заболевания, которое не лечится, и в большинстве случаев заканчивается смертью. Поэтому, экипажу запретили заходить в порт, а сухогруз вывели за пределы территориальных вод. В тот же день дня больного моряка забрали в больницу острова Сицилия.

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До 29-го сентября на карантине находятся и все члены судна, которое сейчас дрейфует у берегов Одессы.. Если страшный диагноз подтвердят еще в кого-то из моряков, их эвакуируют с лодки в Одесскую инфекционную больницу.

ТСН