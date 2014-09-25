Минздрав хочет добавить три области в пилотный проект по реформированию здравоохранения

Соответствующий законопроект «О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве» был опубликован на сайте министерства 23 сентября.

В пояснительной записке говорится, что за три года в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и в городе Киеве правительство начало формировать новую модель системы здравоохранения. В частности, вводились новые организационно-правовые и финансово-экономические механизмы, необходимые для повышения эффективности и доступности медицинского обслуживания для населения.

«По состоянию на начало 2014 года в пилотных регионах полностью сформирована сеть учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь, повышен уровень физической доступности первичной медицинской помощи для населения», - считают в ведомстве.

Также в регионах, где уже реализуется пилотный проект, апробируются новые механизмы финансирования здравоохранения, в частности с 2012 года реализуется механизм объединения финансовых потоков для оказания различных видов медицинской помощи.

Кроме того, в пилотных регионах осуществляется реализация нового механизма выплаты надбавок за объем и качество выполненной работы медицинским работникам первичного звена.

В пояснительной записке отмечается, что Минздрав разработал данный законопроект по поручению вице-премьер-министра от 16 сентября.

В связи с этим, Минздрав предлагать расширить географию пилотного проекта еще на три области – Закарпатскую, Одесскую и Полтавскую, которые наиболее подготовлены к реализации проекта.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года был запущен пилотный проект по реформированию системы здравоохранения. В рамках медицинской реформы предусматривались изменения в работе первичной медицины, экстренной медицины, введение медицинского страхования, сокращение количества медучреждений и открытие амбулаторий семейной медицины.