«Борисполь» принял рейс с гуманитарным грузом ООН для восстановления Донбасса

Согласно сообщению, специальный строительный брезент, который был доставлен в главный аэропорт страны, будет использован для удовлетворения первоочередных потребностей в восстановлении домов и проведения временных ремонтных работ с возможностью отсрочить капитальный ремонт на полгода.

«Мы имеем успешный опыт применения такого материала во многих странах, где работает агентство», - цитирует пресс-служба руководителя отдела по программным вопросам Агентства ООН по делам беженцев Сречко Неймана.

Он сообщил, что первая партия груза позволит оказать быструю помощь более 3,5 тыс. человек (около 1000 домов) в течение 2-3 дней со дня распределения материала.

«Мы понимаем, что многие люди возвращаются в полуразрушенные дома и ремонт потребует определенного времени. Именно поэтому срочная доставка очень актуальна. Она позволит переселенцам вернуться к более или менее комфортным условиям жизни в собственных домах уже через несколько дней», - отметил Нейман.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной фискальной службы, в Украину в январе-августе 2014 года было ввезено более 13 тыс. тонн груза гуманитарной помощи на сумму более 41 млн долл. США. Больше всего гуманитарного груза было ввезено в Украину из Германии (4,7 тыс. тонн), США (1,7 тыс. тонн) и Нидерландов (1,5 тыс. тонн).

Страны со всего мира, чтобы поддержать Украину в сложной экономической и военной ситуации направляют в страну грузы с гуманитарной помощью. Однако большой скандал вызвали так называемые «гуманитарные конвои» из России, которые ввозились в Украину с многочисленными нарушениями. РФ подозревают в скрытой помощи пророссийским боевикам на Донбассе.