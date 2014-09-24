Маршруты эвакуации из зоны АТО на 25 сентября
Выезд организовывается только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров
25 сентября Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова организует эвакуацию из зоны АТО по трем маршрутам:
Луганская область (новое направление):
КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН – КРАСНОАРМЕЙСК
Сбор на остановке общественного транспорта «Магазин»
Донецкая область:
ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА – КРАСНОАРМЕЙСК
Сбор в 7:00 в районе Универмага
ЕНАКИЕВО – ИЗЮМ
Сбор в 7:00 в районе магазина «Фокстрот»
Выезд организовывается только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров. Кроме массовой эвакуации, проводятся также адресные выезды интернатов, инвалидов и других незащищенных категорий граждан.
Чтобы записаться на выезд или уточнить, состоится ли эвакуация по данному маршруту, звоните по телефону горячей линии 0800 509 001 или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua