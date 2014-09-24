Марина Порошенко инициировала благотворительную акцию «С теплом в сердце»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Марина Порошенко сообщила во время открытия Первого детского фестиваля «Мир в детских ладонях». В рамках фестиваля будут проводиться мастер-классы в сферах искусства, науки, театра и разнообразные мероприятия для детского и семейного досуга.

Марина Порошенко приняла участие в флеш-мобе «Все будет хорошо», который направлен на поддержание мира и единства страны. В общем к действу было привлечено около 100 детей, среди которых много детей из семей переселенцев.

Выступая перед участниками и гостями фестиваля, Марина Порошенко отметила: «В эти сложные для страны времена очень важно наполнить жизнь детей положительными эмоциями, заботой и теплом. Мы все дети Украины - и дети-переселенцы, и дети, проживающих на освобожденных территориях, и военные, которые защищают нашу независимость. Поэтому в ожидании зимы мы начинаем совместный проект «С теплом в сердце», цель которого - сбор теплой одежды для детей Украины».

Супруга президента передала 50 комплектов зимней одежды и курток для детей из восточных областей Украины, которые временно проживают в Киеве и учатся в киевской средней школе №5.

Также она призвала всех неравнодушных людей объединить усилия и помочь собрать теплые вещи для защитников и мирных жителей на востоке Украины.