На востоке Украины уже погибли более 3,5 тыс. человек - ООН

Число погибших на востоке Украины, включая жертв крушения малайзийского авиалайнера, составило 3543 человека.

Об этом сообщил в Женеве помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович, выступая на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), передает ИТАР-ТАСС.

"Точное число, скорее всего, значительно больше", - добавил он.

Шимонович обратил внимание на то, что с середины июля по конец августа произошло "резкое увлечение числа убийств", когда, в среднем, в день погибали по 36 человек, что в три раза больше, чем за предыдущие месяцы.

После заключения соглашения о прекращении огня 5 сентября "мы стали свидетелями ярко выраженного уменьшения числа убийств - до в среднем менее 10 убийств в день", сказал Шимонович.

Он также отметил, что число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц в Украине удвоилось с начала августа по начало сентября, достигнув 275,5 тыс. человек.

По мнению Шимоновича, реальное число может быть "намного больше", учитывая, что многие люди предпочитают не регистрироваться.

Как сообщал УНИАН, Россия после революционной смены власти в Украине в феврале этого года в марте аннексировала украинский Крым, а с апреля дестабилизировала ситуацию на Донбассе.

Пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля в небе над Донецкой областью. Погибли все 298 человек, которые находились на его борту. Большинство погибших – граждане Нидерландов.

По данным украинских спецслужб, которые подтвердила американская разведка, самолет был сбит боевиками из доставленной из России системы "Бук", но они считали, что целятся в военный украинский самолет.