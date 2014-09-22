С какими просьбами обращаются в Гуманитарный штаб при фонде Ахметова

Ежедневно в период с 15 по 21 сентября операторы «горячей линии» (0800 509 001) принимали в среднем около 660 звонков. Запросы связаны как с основными направлениями работы Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова – эвакуация, расселение, адресная и гуманитарная помощь, - так и с получением справочной информации и прочими вопросами.

По сравнению с предыдущей неделей, количество обращений в целом выросло более чем на 150 звонков в день.

Также изменилась статистика поводов для обращений. Месяц назад преобладали запросы по эвакуации (больше 50%), на данный момент более востребованы вопросы получения гуманитарной помощи.

Краткий анализ обращений на примере одного рабочего дня:

Гуманитарная помощь – 65%

Справочная информация – 21,9%

Адресная помощь (в основном на лечение) – 5,7%

Эвакуация – 4,7%

Прочее (расселение, восстановление жилья, поиск работы, розыск пропавших людей,предложения от партнеров) – 2,6%

Напоминаем, что 6 августа при фонде Рината Ахметова был создан Гуманитарный штаб "Поможем" с целью оказания помощи жителям Донецкой и Луганской областей, которые пострадали в результате конфликта. Помимо горячей линии, обращения принимаются на электронную почтуhelpdonbass@fdu.org.ua .