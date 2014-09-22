На этой неделе в Украине ожидаются дожди и сильный ветер

Синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Украине будут идти обильные дожди, а также будет наблюдаться сильный ветер, что может привести к масштабным отключениям электричества и подтоплениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"На этой неделе мы дождались достаточно резкого изменения погодных условий. ... Мы ожидаем отключение от электроснабжения, локальных подтоплений, штормовую погоду на побережьях морей", - отметил Кульбида.

По его словам, на этой неделе следует ожидать очень сильные дожди на территории Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, а также на полуострове Крым. В других областях дожди также будут достаточно продолжительными и интенсивными, но их количество будет меньше. Наименьшее количество осадков стоит ожидать жителям западных областей.

Синоптик прогнозирует на этой неделе значительное усиление скорости ветра. Так, 23-24 сентября на территории северных и центральных областей скорость ветра увеличиться до 25-28 м/сек, а с 25 сентября - на территории восточных областей.

"Скорость ветра больше 25 метров за секунду, в соответствии с нашими критериями, относится к категории стихийного метереологического явления",-отметил Кульбида, добавив, что только в западных областях подобного стихийного явления не будет.

Что касается температуры воздуха, синоптик ожидает значительное похолодание до 25 сентября и относительное потепление после 25 и до конца недели.

"Температурный режим будет меняться мало, поскольку преимущественно будет облачная погода. Температурный режим ночью 3-8 градусов, днем 11-16 градусов, и, начиная с 25 сентября, можно ожидать постепенный ежедневный рост температуры на несколько градусов", - сообщил директор Укргидрометцентра.

В Киеве синоптик обещает дождливую погоду с сильным ветром преимущественно 23-25 сентября.

Также синоптик пояснил, что в связи с таким опасным природным явлением можно ожидать масштабные отключения от энергоснабжения. В частности, это затронет северные и центральные области, а также в меньшей степени южные.

Кульбида также сообщил, что из-за большого количества дождей возможны подтопления.

"В результате большого количества осадков, которые кое-где будут достигать месячной нормы, возможны локальные подтопления. Это касается преимущественно южных, центральных и северных областей. Это накопление воды в пониженных рельефах, из-за чего могут быть какие-то локальные подтопления объектов, которые там находятся", - пояснил синоптик.

Также, по его словам, возможна штормовая погода на побережьях Черного и Азовского морей.