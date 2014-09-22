В Донецком и Луганском медицинских университетах обучение остановлено

В связи с многочисленными обращениями, поступающими в Министерство здравоохранения Украины, относительно начала 2014/15 учебного года в Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького и Государственном учреждении «Луганский государственный медицинский университет», Минздрав сообщает, что в связи с опасностью для жизни и здоровья студентов, в указанных высших учебных заведениях учебный год не начнется.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 27.08.2014 № 785-р «Некоторые вопросы организации 2014/15 учебного года в высших учебных заведениях, расположенных в Донецкой и Луганской областях» руководителям подчиненных высших учебных заведений поручено обеспечить доступ к обучению лиц, которые учились в 2013/14 году в Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького и Государственном учреждении «Луганский государственный медицинский университет».

Студенты, которые желают быть временно допущенным к занятиям, должны подать в приемную комиссию выбранного высшего учебного заведения заявление на имя руководителя. Во время подачи заявления студенты предъявляют лично документ, удостоверяющий личность.

В связи со значительным превышением численности студентов во многих высших учебных заведениях (Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца, Харьковском национальном медицинском университете, Запорожском государственном медицинском университете, Государственном учреждении «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»), рекомендуем обращаться с заявлением о временном допуске к занятиям к руководству Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова, Государственного высшего учебного заведения «Ивано-Франковский национальный медицинский университет», Государственного высшего учебного заведения «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины», Высшего государственного учебного заведения Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» и Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский государственный медицинский университет».

Учебный процесс в Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького и Государственном учреждении «Луганский государственный медицинский университет» будет возобновлено только в случае создания безопасных условий для всех участников учебного процесса. Информация о возобновлении обучения будет размещена на сайте Министерства здравоохранения Украины.