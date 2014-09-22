Минздрав планирует провести аккредитацию наркологических клиник

В Министерстве здравоохранения Украины, при участии министра Олега Мусия, состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования наркологической помощи в Украине.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, рабочая группа работает над внедрением целостной комплексной системы лечения и реабилитации наркозависимых, улучшением результативности работы наркологической службы.

Председатель общественного совета при МОЗ Роман Ступницкий подчеркнул, что к лечению наркозависимости следует подходить как к лечению хронической, а не острой болезни. "Больной должен качественно пройти все этапы: детоксикацию, реабилитацию, ресоциализацию, социальное сопровождение во время возвращения к здоровому образу жизни. Заместительную метадоновую терапию следует применять при опиумной наркомании", - сказал Ступницкий.

По его мнению, необходимо разработать и внедрить стандарты оказания наркологической помощи в лечебно-реабилитационных учреждениях и провести аккредитацию этих заведений.

"Следует более внимательно отнестись к существованию частных наркологических клиник, которые часто превращаются в очаги легальной продажи наркотиков. Необходимо также изучить какие из методик реабилитации могут быть наиболее эффективными и приемлемыми для внедрения в Украине, а также уделить внимание подготовке узкопрофильных специалистов для работы с зависимыми людьми", - считает Ступницкий.

Участники заседания договорились на следующей встрече разработать план действий нормативно-правового обеспечения и практического внедрения единой комплексной системы лечения и реабилитации наркозависимых.