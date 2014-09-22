Житель Ривне подарил больнице в Славянске многофункциональный операционный стол

Житель города Ривне, директор миссии «Добрый самаритянин» Владимир Баришкевич подарил хирургическому отделению №1 городской больницы Славянска многофункциональный операционный стол.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Славянского городского совета.

По словам заведующего хирургическим отделением №1 Аркадия Глущенко, операционные столы, которые есть в отделении, устарели, поэтому коллектив больницы искренне благодарен жителю Ривне за оказанную помощь.

В горсовете также отметили, что в Славянск также была доставлена гуманитарную помощь - 20 тонн картофеля для жителей города и переселенцев из зоны АТО.