Гуманитарный штаб взял под опеку детей-отказников в Макеевской больнице

В одной из больниц Макеевки дети-отказники и дети, временно изъятые из семей, получили продукты от Гуманитарного штаба

На днях Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова оказал помощь восьмерым детям, которые находятся сейчас в Детском клиническом территориальном медицинском объединении города Макеевки в Донецкой области. Волонтеры Штаба принесли ребятам наборы с продуктами: крупами, мясными консервами, сгущенным молоком, пряниками.

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«Дети-отказники и временно изъятые из семьи – это явление при детских больницах, увы, обычное, - делится главный врач медицинского учреждения Людмила Алексеевна. – Бывает, что нам подбрасывают новорожденных или приводят детей с улицы. Мы определяем их возраст, оказываем необходимую помощь».

Дети находятся в больнице до того момента, пока не определится их дальнейшая судьба: найдутся родители, опекуны, или их определят в специализированные социальные учреждения.

На сегодняшний день в Детской клинической больнице Макеевки осталось пятеро детей в возрасте от двух месяцев до шести лет.

«Примечательна история брата и сестры из Славянска. Еще в начале лета во время обстрелов родного города их мама, находясь на позднем сроке беременности, выехала в тогда еще спокойную Макеевку, – продолжает рассказ Людмила Алексеевна. – Тут женщина родила третьего ребенка, но в результате осложнений была госпитализирована в больницу Харькова. По нашей информации уже в скором времени дети смогут вернуться к маме».

Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова не впервые оказывает гуманитарную помощь Детскому клиническому территориальному медицинскому объединению города Макеевки, в частности, с розыском родителей детей, которые оказались в больнице.