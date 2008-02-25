Дожить до ста лет можно и с болезнями, обнадежили американские исследователи

Прожить долгую жизнь вполне по силам и тем, кто страдает от сердечных заболеваний или диабета, утверждают американские ученые. Главное - не забывать о лечении и вести здоровый образ жизни. Их исследование опубликовано в американском медицинском журнале "Аркайвз оф интернэшнл медисин".

"Принято думать, что дожить до ста лет могут лишь те, кто не имеет хронических заболеваний", - отметил Уильям Холл из Рочестерского университета. С этим утверждением ученый категорически не согласен. По его мнению пожилые пациенты могут жить так же долго, как их здоровые ровесники, если только лечить их так же интенсивно, как и молодых, и не думать, что лекарства будут малоэффективными из-за их старости.

В ходе исследования ученые из Бостонского университета провели телефонный опрос, в котором приняли участие более 500 женщин и 200 мужчин, миновавших столетний рубеж. Выяснилось, что примерно одна треть долгожителей страдала от возрастных заболеваний до того, как приблизилась к 85-летнему возрасту. В числе таких заболеваний были высокое кровяное давление, сердечные болезни и диабет. По самочувствию эти люди не уступали другим участникам исследования, которые не имели значительных заболеваний возрастного характера.

Ученые также выяснили, что мужчины-долгожители, как правило, более активны, чем женщины. Три четверти 100-летних участников исследования самостоятельно принимают ванну и одеваются. Среди женщин с этими задачами справляется только одна треть. Ученые связывают эти отличия с тем, что организм мужчины, чтобы дожить до векового рубежа, должен находиться в исключительно хорошем состоянии. Женщины же, как отметила один тиз авторов исследования Делла Терри, "более приспособлены с физической и психологической точек зрения к долгой жизни, в том числе с хроническими болезнями или будучи недееспособными".

Исследователи подробно изучили факторы, оказывающие влияние на продолжительность жизни мужчин. Наиболее вредными из них были названы курение, ожирение, малоподвижный образ жизни, диабет и высокое кровяное давление. Если в жизни 70-летнего представителя сильного пола всем этим факторам нет места, то его шансы дожить до 90 приравниваются примерно к 54 проц. Если же он подвержен влиянию всех этих факторов, то аналогичная вероятность составляет не более 4 проц.

"Дело не в удаче и не в генах, - подытожила результаты исследований Лоурел Йетсю Главное - образ жизни".

ami-tass.ru